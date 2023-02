Foliões de São Carlos curtem ‘CarnaFunk’, marchinhas na praça e agito em Santa Eudóxia; FOTOS

Milhares de pessoas participação de programação organizada pela prefeitura. Confira os registros. Foliões curtem programação de Carnaval em São Carlos

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Milhares de foliões curtiram a segunda noite da programação do Carnaval de São Carlos (SP) no sábado (18). A estimativa da prefeitura é que quase 7 mil pessoas participaram dos eventos. VEJA FOTOS ABAIXO.

Teve quem aproveitou as marchinhas de carnaval na Praça da XV, o funk no Ginásio Milton Olaio e as apresentações musicais no distrito de Santa Eudóxia.

A programação segue neste domingo, nos seguintes locais e horários:

Parque do Bicão – a partir das 15h

Praça da XV – a partir das 16h

Santa Eudóxia – das 16h às 20h

Ginásio Milton Olaio – a partir das 21h

Foliões curtem programação de Carnaval em São Carlos

