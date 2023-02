Foliões de São Carlos curtem matinê e ‘CarnaFunk’ no 3º dia de festa; FOTOS

A festança aconteceu em vários pontos da cidade: Parque Bicão, Praça da XV, Água Vermelha e Ginásio Milton Olaio. Foliões curtem programação de Carnaval em São Carlos no domingo (20)

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Centenas de foliões curtiram a programação de carnaval de São Carlos (SP) durante o domingo (19). CONFIRA AS FOTOS ABAIXO.

A festança aconteceu em vários pontos da cidade: Parque Bicão, Praça da XV, Água Vermelha e Ginásio Milton Olaio.

Nesta segunda-feira, a programação continua na Praça da XV e no Ginásio. Veja abaixo:

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

21h às 22h- DJ Antony

22h às 23h- DJ Lavezzo

23h à 1h – Quarta Essência

1h às 2h- DJ AnderZ

Praça da XV

18h às 20h – Lê Lopes e banda

20h30 às 22h30 – Doce Veneno

Foliões curtem programação de Carnaval em São Carlos no domingo (19)

