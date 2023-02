Foliões de São Carlos curtem matinês, festa em Água Vermelha e ‘CarnaFunk’ no 4º dia; FOTOS

A festança aconteceu em vários pontos: Praça da XV, Água Vermelha e Ginásio Milton Olaio. Foliã curte 4º dia de programação de Carnaval em São Carlos

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Centenas de foliões curtiram a programação de carnaval de São Carlos (SP) durante a segunda-feira (20). CONFIRA AS FOTOS ABAIXO.

A festança aconteceu em vários pontos da cidade: Praça da XV, Água Vermelha e Ginásio Milton Olaio.

Nesta terça-feira, a programação continua na Praça da XV, no Ginásio e no distrito de Santa Eudóxia. Veja abaixo:

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

20h às 21h- DJ Honda

21h às 23h- Caio Mania e banda (+ convidados)

23h às 0h- DJ Ligeiro

Praça da XV

16h às 19h- Robertinho Mori (marchinhas)

20h às 22h- Vinil 78

Santa Eudóxia – Rodoviária

16h às 20h- Matinê DJ Thiago Costa

