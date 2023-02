Foliões mantêm tradição do bloco ‘Os Cão’ e se cobrem de lama em Natal

Bloco tem mais de 50 anos de existência e faz parte da programação oficial da cidade, sendo um dos mais esperados na terça-feira de carnaval. Bloco Os Cão, em Natal (RN)

Sebastião Morais /Inter TV Cabugi

O bloco “Os Cão”, um dos mais tradicionais do Rio Grande do Norte, saiu nesta terça-feira (21) de carnaval na praia da Redinha, na Zona Norte de Natal.

O bloco tem mais de 50 anos e mantêm a tradição com os foliões se cobrindo de lama no manguezal e tomando as ruas da Redinha no bloco.

O bloco integra há anos a programação de carnaval oficial de Natal e começa antes das 8h com a concentração, saindo horas depois pelas ruas do bairro.

Vito Califano