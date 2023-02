Foliões são dispersados pela PM com gás químico e golpes de cassetete em Florianópolis

Confusão aconteceu no bairro de Santo Antônio de Lisboa, que recebe uma das principais e mais procuradas celebrações da folia na capital. Foliões são dispersados pela PM com bombas de gás e golpes de cassetete em Florianópolis

O primeiro dia de carnaval em Santo Antônio de Lisboa, uma das festas mais procuradas de Florianópolis, terminou com confusão e foliões sendo agredidos com cassetetes pela Polícia Militar (PM) e dispersados com uso de bombas de gás. Vídeos nas redes sociais mostram o confronto entre alguns frequentadores e os PMs.

Os registros na madrugada deste sábado (18) mostram que a confusão aconteceu no fim da festa na região, marcada por blocos de carnaval e desfiles pelas ruas do bairro, que receberam cerca de 25 mil pessoas.

Confusão entre PMs e foliões em Santo Antônio de Lisboa

A Polícia Militar, em nota, justificou que a aplicação das medidas para dispersão foi necessária após um grupo de foliões se revoltar contra as ordens para deixar o espaço e liberar as vias para limpeza.

“Em determinado momento, um grupo liderado por uma mulher, passou a incitar os foliões contra a PM, usando de garrafas, pedras e latas. Tais estavam extremamente agressivos e aparentemente embriagados”, diz a corporação, acrescentando que ninguém foi preso.

A PM acrescentou ainda que um militar foi ferido no rosto. Uma pessoa que estava no local e preferiu não se identificar detalha que moradores foram agredidos quando tentavam retornar para casa pelo caminho da praia, rumo à região conhecida como Sambaqui.

Os vídeos feitos na área mostram ainda grades de proteção sendo arremessadas e foliões sendo empurrados e depois atingidos pelos cassetetes dos PMs.

A situação ocorre em meio a uma decisão da prefeitura de fechar restaurantes e bares todos os dias durante o Carnaval de Florianópolis à meia-noite e de limitar as festas até as 2h, principalmente na região central da cidade.

O que diz a PM

Confira a nota da Polícia Militar sobre o incidente em Santo Antônio de Lisboa:

No encerramento da primeira noite de Carnaval de Santo Antônio de Lisboa, na madrugada de sábado (18), a Polícia Militar iniciou por volta das três horas, uma linha para retirada de foliões que ainda se encontravam no espaço, tendo a festa encerrada as duas horas pela organização conforme estabelecido em reunião com a prefeitura.

A ação da PM objetivava dar condições das equipes da Comcap [estatal de limpeza urbana] iniciarem os trabalhos de limpeza do local e também a liberação das ruas aos moradores.

Em determinado momento, um grupo liderado por uma mulher, passou a incitar os foliões contra a PM, usando de garrafas, pedras e latas. Tais estavam extremamente agressivos e aparentemente embriagados. Um policial militar foi ferido no rosto por um objeto arremessado. Foi necessário o uso progressivo da força, e de técnicas e tecnologias não letais (espagidores de agentes químicos e outros), para cessar as injustas agressões e, também com vista a dispersar as pessoas que estavam alteradas, embriagadas e utilizando de violência contra os policiais em serviço.

Não foi possível realizar a prisão e nem identificação dos populares no primeiro momento e o policial militar foi atendido e passa bem. Não houve registro de populares feridos na ação.

