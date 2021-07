follia-fuori-da-wembley:-tifosi-inglesi-ubriachi-tentano-di-entrare-senza-biglietto,-scontri-con-la-polizia-[video]

Scene di ordinaria follia fuori da Wembley: i tifosi inglesi, gran parte già ubriachi dal pomeriggio, tentano di forzare il blocco della sicurezza e entrare senza biglietto. Ne nasce uno scontro con la polizia

Prima della finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, un momento di grande festa sportiva, sono state registrate scene che non avremmo mai voluto raccontare. Tifosi inglesi, già ubriachi dal pomeriggio e protagonisti di un vile gesto contro la bandiera italiana, hanno tentato di forzare il blocco della sicurezza per entrare allo stadio senza biglietto come già accaduto contro la Danimarca in cui ci si accorgeva, anche con una semplice occhiata, che gli inglesi fossero più dei 60.000 dei dati ufficiali. Nate diverse colluttazioni con la polizia che non ha avuto vita facile nel fermare gli scalmanati.