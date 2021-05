Ha aperto lo scorso 29 aprile e sarà visitabile fino al 27 settembre 2021, negli spazi del Podium di Fondazione Prada, la mostra Who the Bær, dell’artista inglese residente a Berlino, Simon Fujiwara.

Veduta della mostra “Who the Bær” di Simon Fujiwara. Fondazione Prada, Milano. Foto: Andrea Rossetti

Courtesy: Fondazione Prada

Invitante, attraente e giocosa, la mostra accoglie lo spettatore e lo introduce in un mondo fantastico e fumettistico, quello di “Who the Bær”, un* ors* immaginario alla ricerca della propria identità. Ci si immerge letteralmente in un grande labirinto, che ha poi la forma dell’ors* stesso, per partire per un’indagine sull’invenzione e sull’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente.

Fondazione Prada, Simon Fujiwara, Ph. Andrea Rossetti

Who the Bær – o semplicemente “Who” – è un* ors* senza un chiaro carattere. Sembra non aver ancora sviluppato una forte personalità o istinti propri. Non ha una storia, un genere definito o persino una sessualità, sa solo di essere un’immagine e tenta di definirsi in un mondo di altre immagini. Who the Bær si trova in un ambiente piatto, online, visuale, ma pieno di infinite possibilità. Who può trasformarsi o adattarsi in qualsiasi immagine che incontra, assumendo gli attributi e le identità di chi vi è raffigurato: esseri umani, animali o anche oggetti. In questo senso l’universo di Who the Bær è un mondo di libertà: Who può essere chiunque desideri essere, Who può trascendere il tempo e lo spazio, Who può essere sia soggetto che oggetto. Who the Bær potrebbe persino non essere mai in grado di superare la sua unica vera sfida: diventare qualcosa di più di una semplice immagine.

Veduta della mostra “Who the Bær” di Simon Fujiwara Fondazione Prada, Milano. Foto: Andrea Rossetti. Courtesy: Fondazione Prada

Percorrendo l’installazione che in pianta riproduce un* ors*, il pubblico assiste alla nascita del personaggio dei cartoni animati Who the Bær da un segno grafico elementare. Attraverso un racconto fatto di disegni, collage, sculture e animazioni, i visitatori sono testimoni della sua perenne ricerca di un sé autentico. Ispirato dalla narrativa tradizionale così come dai moderni film d’animazione, Fujiwara usa i meccanismi dell’invenzione per esplorare alcuni dei piaceri e dei traumi che affrontiamo in quanto parte di una società posseduta dalle immagini e dallo spettacolo.

Simon Fujiwara Who the Baer

Il progetto, non si ferma al Podium della Fondazione Prada ma è concepito per svilupparsi ulteriormente sul digitale, espandendosi in una piattaforma aperta di condivisione e approfondimento con l’account Instagram @whothebaer animato da Fujiwara e una web app concepita dall’artista.