fondazione-umbria-contro-l’usura,-ricci-(lega):-“comune-di-perugia-implementi-la-quota-associativa”

Nella seduta della Seconda Commissione permanente del Comune di

Perugia in programma mercoledì 8 febbraio interverrà anche il Presidente

della Fondazione, il giudice Fausto Cardella

PERUGIA – “Domani in Seconda Commissione sarà in discussione l’Ordine del Giorno

presentato dal gruppo Lega, di cui sono prima firmataria, in cui si chiede alla

Giunta Comunale di implementare la quota associativa alla Fondazione Umbria

contro l’usura – rende noto il Consigliere Comunale della Lega, Roberta Ricci –

interverrà anche il Presidente della fondazione dottor Fausto Cardella.

L’associazione è stata costituita a Perugia nel 1996 con lo scopo di aiutare e

prestare assistenza, anche legale, alle vittime dell’usura e a coloro che, viste le

particolari condizioni in cui versano, possono cadere nella rete dell’usura –

spiega Ricci – il Comune di Perugia è tra i soci fondatori della Onlus insieme

alla Provincia e alla Regione, che ha previsto per il 2023 un incremento di

90mila euro, in aggiunta ai 150mila euro annuali fino ad ora erogati. lI lavoro

svolto dalla Fondazione Umbria contro l’usura, soprattutto in questi ultimi anni,

è risultato un vero e proprio strumento di inclusione sociale – prosegue Ricci –

per questo sia la Fondazione che la Regione Umbria hanno chiesto che nel 2023

tutti i soci fondatori facciano la propria parte affinché si sviluppi un effetto

moltiplicatore e si possa intervenire in maniera più efficace e incisiva per

contrastare una crisi che sta cominciando a intaccare anche il ceto medio.

Auspico condivisione unanime a questa mia proposta – conclude Ricci – dare

ulteriore sostegno finanziario alla Fondazione è un aiuto concreto a tutta la

cittadinanza”.

Vittorio Ferla