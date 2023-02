Nicoly tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto. O companheiro dela, conhecido como ‘Lourinho’, é procurado da justiça. Nicoly dos Santos, Foragida da justiça é presa com mais de 40kg de maconha em Porto Velho

A foragida da justiça Nicoly dos Santos Moraes foi presa durante uma operação do Departamento de Narcóticos (Denarc) na última quarta-feira (15), em Porto Velho. A jovem é conhecida como ‘Rainha do Tráfico’. Com ela, os policiais encontraram mais de 40 kg de cocaína.

De acordo com o Denarc, Nicoly e o companheiro dela, Vinícius Rodrigues Dill, conhecido como ‘Lourinho’, eram alvos de investigação por tráfico de drogas. Na noite da última quarta-feira (15), a polícia identificou a residência que eles usavam para guardar os entorpecentes.

Em determinado momento, os policiais agiram, mas na casa foi encontrada somente a mulher, que recebeu voz de prisão. Durante a revista na residência, foram localizados mais de 40 kg de maconha. A droga abasteceria ‘bocas de fumo’ na zona norte da capital.

Nicoly já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas expedido por Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil, Nicoly era conhecida como Rainha do Tráfico. Ela é quem fazia as negociações para trazer a droga do Mato Grosso e depois distribuía nos bairros de Porto Velho.

O trabalho de distribuição na capital ela fazia com o namorado, que está como foragido da justiça.

Durante as investigações, a Polícia Civil também apurou que o casal aliciava meninas menores de idade para fazer a venda de pequenas quantidades de drogas.

