Foragido acusado de matar mulher em Rondônia é solto em delegacia após ser flagrado com arma em RR

José Ribamar Apolinario Sousa, de 63 anos, pagou fiança por posse ilegal de arma, mas delegado da Polícia Civil não cumpriu mandado de prisão que havia contra ele por assassinato da esposa. José Ribamar foi preso pela PM de Roraima, mas liberado por delegado da Polícia Civil

Reprodução

O foragido da Justiça José Ribamar Apolinario Sousa, de 63 anos, acusado de assassinar a esposa em Rondônia, foi liberado da delegacia da Polícia Civil em Boa Vista mesmo com mandado de prisão em aberto.

José Ribamar foi flagrado pela Polícia Militar com um rifle calibre 22 e acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A prisão foi no dia 25 de janeiro, no Cantá, ao Norte de Roraima.

Na abordagem, os policiais também constataram que contra ele havia um mandado de prisão pelo assassinato da esposa. Com isso, foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Na delegacia, o foragido foi autuado em flagrante pela posse da arma. O delegado do caso arbitrou finança de R$ 830 pelo crime e o liberou sem cumprir o mandado de prisão pela morte da mulher. O assassinato foi há 18 anos.

No dia da prisão com a arma, segundo a PM, o homem ainda tentou se passar por outra pessoa, mas acabou descoberto que era foragido.

Ao prestar depoimento ao delegado, o homem negou que fosse foragido, embora contra ele existe um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho.

Procurada sobre o motivo do homem ter sido solto mesmo com mandado de prisão em aberto, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento do caso após um pedido da Rede Amazônica e disse “que vai encaminhar para a Corregedoria Geral de Polícia, para as providências cabíveis”.

