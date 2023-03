Foragido condenado a 93 anos de prisão é preso por suspeita de estuprar arquiteta em Ribeirão Preto

Solon Henrique Costa Milanez, de 47 anos, foi achado pela polícia em apartamento no Centro da cidade. Suspeito armou emboscada para atrair vítima a imóvel em julho de 2022, diz delegada. Suspeito de praticar estupros na Paraíba é preso em Ribeirão Preto, SP

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (7), um homem suspeito de armar uma emboscada para estuprar uma arquiteta de 32 anos em Ribeirão Preto (SP).

Solon Henrique Costa Milanez, de 47 anos, havia sido condenado a 93 anos de prisão por associação criminosa, roubo e estupro, segundo a delegada Patrícia de Mariane Buldo, da Delegacia da Defesa da Mulher na cidade. (veja abaixo)

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o estupro ocorreu em julho de 2022 em uma casa no Centro de Ribeirão. O homem considerado foragido da Justiça foi encontrado em um apartamento localizado na mesma região da cidade.

“Por meio do Instagram, ele acionou a arquiteta e se fez passar por mulher, para facilitar a ida dela até o local. Ele combinou com ela um trabalho de arquitetura. A vítima foi até o local e, de cara, já estranhou, porque não foi uma mulher que a recebeu. Mas ele disse que a mulher que havia entrado em contato era sua parente, e ela [arquiteta] entrou. Dentro do imóvel, ele a estuprou, fez fotos dela e foi embora”, explicou a delegada.

O g1 entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não obteve resposta até a última atualização da notícia.

Solon Henrique Costa Milanez, de 47 anos, foi preso em apartamento no Centro de Ribeirão Preto, SP

À polícia, a arquiteta disse que, durante todo o crime, o suspeito utilizou uma arma para ameaçá-la.

A investigação apontou, ainda, que o imóvel onde Solon foi encontrado pertence a uma advogada cujo nome não foi revelado. No local foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e roupas que teriam sido utilizadas na ação.

O crime

Solon Milanez é natural do Recife (PE). Em abril de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (PB) expediu um mandado de prisão contra ele pelos crimes de roubo e estupro.

Em Ribeirão Preto, segundo a delegada Patrícia Buldo, o suspeito pegou as chaves dos imóveis de uma imobiliária para ter acesso à residência onde o estupro ocorreu.

“Ele foi até uma imobiliária e pegou as chaves de alguns imóveis. Depois devolveu as chaves, mas fez secretamente as cópias”, contou.

A arquiteta compareceu à DDM e reconheceu Solon como autor do crime. Ele vai prestar depoimento nesta tarde.

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Ribeirão Preto, SP

