Foragido da Justiça do RN e suspeito de integrar facção criminosa é preso em camping no litoral do Ceará

Um homem foragido da Justiça do estado do Rio Grande do Norte e suspeito de integrar uma facção criminosa foi preso neste sábado (1º) quando estava com a família em um camping localizado na praia da Taíba, no litoral leste do Ceará.

Em uma ação conjunta das forças de segurança do Ceará e do Rio Grande do Norte, os policiais civis conseguiram localizar o homem e o prenderam por força de um mandado preventiva expedido pela 1ª Vara de Execução Penal do TJRN, em razão do investigado responder pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma.

A ação policial desencadeada foi produto da cooperação de interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

A prisão ocorreu por meio da Força Tarefa de Segurança Pública do Ceará composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

