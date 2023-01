Foragido da Justiça é preso após bater carro na Fernão Dias em Vargem, SP

Colisão aconteceu na altura do Km 381; policiais faziam fiscalização no local no momento do acidente. Um homem foragido da Justiça foi preso na tarde desta segunda-feira (23), após bater o carro que dirigia na Rodovia Fernão Dias, no trecho da cidade de Vargem (SP).

O caso ocorreu na altura do Km 381, enquanto agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização pelo local e o carro freou e colidiu próximo a praça de pedágio.

Os policiais abordaram os ocupantes do veículo e descobriram que um deles tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

O homem foi preso e conduzido à delegacia de Vargem, onde ficou à disposição da Justiça.

