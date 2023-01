Foragido da Justiça morre ao sofrer acidente de moto em Volta Redonda

Caso aconteceu no bairro Vale Verde. Segundo a Polícia Militar, vítima estava no chão, sem sinais vitais, quando os agentes chegaram no local. Um homem, que estava foragido da Justiça, morreu em um acidente de moto no início da manhã desta quinta-feira (26) em Volta Redonda (RJ). O caso aconteceu na Rua Chico Mendes, no bairro Vale Verde.

A vítima estava no chão, sem sinais vitais, quando os policiais militares chegaram no endereço. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde os familiares o reconheceram.

Com a identificação, os agentes consultaram o sistema e identificaram que o homem estava foragida da justiça. Não foi divulgado por qual crime ele respondia.

