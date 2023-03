Foragido da Justiça por esfaquear ex-esposa em Paraíba do Sul é preso na Baixada Fluminense

Tentativa de feminicídio aconteceu no dia 9 de março. Homem estava escondido na casa de familiares em Duque de Caxias, diz Polícia Civil. Um homem, que estava foragido da Justiça por tentativa de feminicídio em Paraíba do Sul (RJ), foi preso na manhã desta terça-feira (28) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado na casa de familiares, após agentes receberem informações do serviço de inteligência do batalhão.

O crime aconteceu em 9 de março deste ano, no Centro da cidade. Na ocasião, informou a polícia, o suspeito, de 34 anos, teria esfaqueado a ex-esposa depois de uma discussão.

A mulher, de 33 anos, foi atingida na região do tórax, precisou ser levada ao Hospital Nossa Senhora da Piedade e recebeu alta médica no dia seguinte.

O caso foi registrado na delegacia e, posteriormente, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra ele. Depois da prisão, o homem foi levado para a unidade policial de Paraíba do Sul e está à disposição da Justiça.

