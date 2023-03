Foragido de Ilhéus é preso na Zona Sul de Aracaju

As informações foram confirmadas pela PM. Polícia Militar de Sergipe

Leonardo Barreto/ g1 SE

Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso nesta sexta-feira (24), no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Ilhéus, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Rádio Patrulha fazia o patrulhamento ostensivo, quando dois homens tentaram se esconder. Eles foram abordados, e os militares identificaram que um deles se tratava do foragido do estado da Bahia.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Aracaju. Segundo a PM, o homem já foi preso outras vezes por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

Vittorio Rienzo