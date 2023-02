Foragido de SC, avô suspeito de estuprar netas de 5 e 10 anos é preso no interior de MS

Idoso, de 63 anos, foi preso preventivamente e deve ser encaminhado ao sistema prisional de Santa Catarina. Violência sexual infantil. Foto ilustrativa.

Carlos Trinca/EPTV

Idoso, de 63 anos, é preso suspeito de estuprar as netas de 5 e 10 anos, em Sidrolândia (MS), nesta quinta-feira (23). O homem cometeu os crimes em Bom Jesus do Oeste, em Santa Catarina, e foi encontrado fugindo da polícia no interior de Mato Grosso do Sul.

A operação para a prisão do suspeito de estupro foi feita em conjunto com as Polícias Civis de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Segundo as investigações, os abusos das meninas foram denunciados no ano passado.

A apuração do caso apontou que as vítimas foram estupradas pelo avô entre 2013 e 2015. As denúncias foram feitas pelas garotas no fim do ano passado e as investigações finalizadas no início de 2023, quando foi expedida ordem de prisão preventiva.

Conforme nota divulgada pela Polícia Civil, o investigado fugiu da região de Santa Catarina ainda durante as investigações e se escondeu no município de Sidrolândia.

Após dois meses das investigações, a polícia de Santa Catarina conseguiu encontrar e prender preventivamente o suspeito no interior de Mato Grosso do Sul. O idoso deve ser enviado ao sistema prisional de Santa Catarina ainda nesta semana.

Vittorio Rienzo