Foragido pela morte de delegado aposentado em bar morre em confronto com a polícia em SC

Homem estava escondido em sítio de Cocal do Sul, cidade vizinha a Criciúma, onde o delegado foi assassinado quando reagiu ao assalto em 6 de janeiro. Delegado aposentado José Tadeu Vargas dos Santos foi morto

Um dos dois foragidos investigados pelo latrocínio de um delegado aposentado em um bar de Criciúma, no Sul catarinense, foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Civil, na sexta-feira (27).

O assalto ao estabelecimento, em 6 de janeiro, resultou na morte do delegado José Tadeu Vargas dos Santos, de 66 anos. A vítima sacou a própria arma para conter o roubo no bar, mas um dos bandidos revidou e atirou nele.

Ao todo, quatro criminosos e um adolescente estavam envolvidos no roubo, segundo a polícia. Dois dos assaltantes foram presos menos de 24 horas após o crime e o menor de idade foi apreendido.

Outras duas pessoas que teriam auxiliado na fuga e esconderijo também foram presas. O delegado aposentado teve a arma levada.

Os dois foragidos eram procurados desde então e, após trabalho de investigação e inteligência da Polícia Civil, um deles foi localizado escondido em um sítio na cidade vizinha de Cocal do Sul. O nome não foi informado.

“Um dos autores que ainda estava foragido com prisão preventiva decretada foi localizado em um sítio, onde reagiu a abordagem policial acabando por ser morto em confronto com a equipe de investigação da nossa delegacia”, detalhou o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antissequestro

O crime

A vítima chegou no estabelecimento, no bairro Capão Bonito, cinco minutos antes da ação dos criminosos, que anunciaram um assalto. José Tadeu sacou a própria arma para conter o roubo, mas foi baleado.

Os criminosos estavam encapuzados e dos dois presos um deles é paranaense e tem 31 anos. O outro tem 25 anos e é natural de Criciúma.

A arma do delegado aposentado não foi recuperada, mas o carro usado na fuga dos autores do crime foi localizado.

