Foragido por dois homicídios é preso se passando por pastor em igreja de Porto Alegre, diz polícia

Homem possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto. Crimes ocorreram em Candelária e Sobradinho, na Região Central do RS. Foragido de 42 anos preso em Porto Alegre

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 42 anos foragido do sistema prisional por dois homicídios havia quatro anos foi preso, neste sábado (11), em Porto Alegre. Conforme a Delegacia de Capturas, o procurado se passava por pastor durante um culto evangélico em uma igreja na Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da Capital.

Segundo o delegado Gabriel Casanova, a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que o homem estava na região. Após investigações, os agentes localizaram o foragido dentro da igreja.

O homem possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto. Um dos casos foi em Candelária e outro, em Sobradinho, municípios da Região Central do estado.

O foragido foi levado para uma delegacia, onde foi registrada a captura, e seria encaminhado para o presídio.

Igreja na Zona Leste de Porto Alegre onde foragido foi preso

Polícia Civil/Divulgação

Vittorio Rienzo