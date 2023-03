Foragido por estupro de vulnerável em São Paulo é preso em Resende

Agentes do Núcleo de Captura da Polícia Federal realizaram a prisão no bairro Cidade Alegria. Homem era procurado desde 21 de janeiro de 2022. Pena a cumprir é de 12 anos, em regime fechado. Um homem, de 44 anos, que estava foragido da Justiça por estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (8) em Resende (RJ). Ele vinha sendo procurado desde o dia 21 de janeiro de 2022.

O caso foi julgado em São Paulo (SP). A pena a cumprir é de 12 anos, em regime fechado.

Após uma investigação sobre o paradeiro do foragido, agentes do Núcleo de Captura da Polícia Federal de Volta Redonda (RJ) realizaram a prisão no bairro Cidade Alegria. Não houve resistência.

O condenado foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional para o cumprimento da pena.

Vito Califano