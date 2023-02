Foragido por estupro é preso após perseguir mulheres em praça de Palmas

Prisão aconteceu na praça da quadra 204 Sul. Suspeito ainda tentou enganar a polícia com nome falso, mas acabou sendo levado para delegacia onde foi descoberto o mandado de prisão. Carro da Polícia Militar do Tocantins

Divulgação/ PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar após perseguir mulheres na Praça Santa Filomena, na quadra 204 Sul, em Palmas. Após a prisão os militares descobriram que o suspeito era procurado por estupro.

O caso foi registrado nesta sexta-feira (10), mas o nome do suspeito não foi divulgado. A PM foi até a praça após denúncia sobre um homem importunando e correndo atrás de mulheres que estavam no local com crianças.

Quando chegaram à praça os militares encontraram o suspeito de 32 anos. Durante a abordagem ele ainda tentou enganar a polícia com um nome falso e disse ter passagem apenas por roubo.

Na delegacia os militares descobriram o verdadeiro nome do suspeito e verificaram que na verdade ele tinha um mandado de prisão aberto por estupro.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano