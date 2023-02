Foragido por homicídio na Bahia é preso em Vassouras

Homem, de 32 anos, estava sendo procurado pela Justiça desde julho de 2021. Um homem, de 32 anos, que estava sendo procurado pela Justiça por homicídio foi preso na noite de terça-feira (7) em Vassouras (RJ).

Ele foi abordado por policiais militares durante uma ronda de rotina na Rua Luís Machado Júnior, no Centro.

Segundo a polícia, durante uma consulta ao sistema, os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. O documento foi expedido em julho de 2021, pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia.

O homem foi levado para a delegacia de Vassouras onde vai aguardar uma transferência para o sistema prisional.

