Foragido por matar uma mulher e os dois filhos dela em Goiás é preso pela Polícia Civil

Um dos filhos da mulher conseguiu se recuperar, mas foi assassinado depois de sair do hospital. Criminoso afirmou que queria evitar retaliações futuras. Foragido foi preso pela Polícia Civil durante operação

Um foragido da Justiça de Goiás por três homicídios e roubo foi preso pela Policia Civil em Conceição do Tocantins, sudeste do estado. O homem de 45 anos é investigado por matar uma mulher e os dois filhos dela, sendo uma das vítimas uma criança de sete anos. Os crimes aconteceram em 2013.

O mandado de prisão preventiva foi feito pelo Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), com apoio de policiais das delegacias de Conceição e Arraias, além da Polícia Penal. Ele foi encontrado na zona rural nesta quinta-feira (9) e não ofereceu resistência.

Durante a prisão o homem contou aos policiais que em 2013 teria matado uma mulher e o filho dela de sete anos após invadir a casa das vítimas com uma arma de fogo. O crime aconteceu em Goiânia.

O criminoso também baleou o segundo filho da mulher, que foi socorrido e se recuperou, mas depois de sair do hospital foi alvo de uma emboscada e assassinado. O foragido contou que voltou para matar a vítima para evitar retaliações futuras.

Durante a prisão o homem estava com uma arma de fogo que foi apreendida. Ele foi levado para a delegacia de Conceição e depois mandado para a Cadeia Pública de Arraias, onde permanecerá à disposição da Justiça.

