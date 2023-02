Foragido que atuava como segurança de garimpeiros é preso com armas na Terra Yanomami

Ronnie Von da Silva Costa, de 29 anos, era foragido pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Dicap, ele atuava como segurança dos garimpeiros que pertencem a uma organização criminosa. Ronnie Von da Silva Costa, de 29 anos.

Dicap/Reprodução

O foragido da Justiça Ronnie Von da Silva Costa, de 29 anos, foi preso pela Divisão de Captura (Dicap), na região do Uraricoera, na Terra Indígena Yanomami. Ele atuava como segurança de membros de uma facção criminosa presente em regiões de garimpo ilegal no território indígena.

Ronnie Von era procurado desde novembro de 2021, quando foi expedido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi condenado a 9 anos e 7 meses de prisão em regime fechado.

De acordo com a Dicap, o foragido atuava como segurança dos garimpeiros que pertencem a uma organização criminosa. Além disso, ele também vigiava o material utilizado na mineração ilegal.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (17), quando os policiais foram até a região. Após diversas diligências, os agentes localizaram o esconderijo dele, as margens do igarapé Amim. O local era utilizado como base de apoio para os membros da facção que atua no garimpo ilegal.

Na ocasião, os policiais realizaram a abordagem em Ronnie Von. Com ele, foram encontrados um revólver de calibre 38 com cinco cartuchos intactos, uma pistola de calibre 380 e três cartuchos de calibre 12.

A ação foi realizada por agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), Departamento de Inteligência (Dein), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Após a prisão, o homem foi conduzido até Boa Vista e, posteriormente, encaminhado para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc).

Essa é a segunda prisão de foragidos que atuam em facção criminosa presente em regiões de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami em menos de dois dias. No dia 15 de fevereiro, um jovem, de 23 anos, foi preso no bairro Alvorada, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo a Dicap, o jovem tirava fotos ostentando grande fuzis dentro do território indígena. A prisão aconteceu quando ele veio até Boa Vista em busca de tratamento de saúde, pois está com malária.

