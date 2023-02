Foragido tenta furtar televisão e é preso de cueca em rua de Boa Vista

Uma testemunha reconheceu o suspeito, mas disse que durante a tentativa de furto ele estava de bermuda, camisa e um boné. Caso foi registrado no 5º Distrito Policial. Roupa do homem foi encontrada próximo ao local da tentativa de furto

PMRR/Divulgação

Um foragido, de 41 anos, foi preso neste sábado (18) após tentar furtar uma televisão de uma clínica de saúde. Ele estava só de cueca quando foi encontrado pela Polícia Militar em uma rua do bairro Mecejana, em Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada pelo vigilante da clínica, que soube da tentativa de furto pelo sistema de monitoramento da empresa. Ao chegar no local, ele viu uma pessoa saindo pela janela de um dos banheiros com uma televisão.

Ao ser avistado, o suspeito largou a TV e pulou o muro para um quintal vizinho. Quando os policiais começaram as buscas pelo homem, moradores informaram que havia uma pessoa andando de cueca pela rua.

A PM encontrou ele próximo a clínica e realizaram a abordagem. O vigilante reconheceu o suspeito, mas disse que quando viu o homem ele estava de bermuda, camisa e um boné. Próximo ao local, a PM encontrou a roupa do homem e uma faca.

Durante a consulta para identificar o suspeito, os policiais constataram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

Ele foi levado ao 5º Distrito Policial, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

Vittorio Rienzo