Força-tarefa autua posto por venda irregular de combustível em Ribeirão Preto, SP

Estabelecimento na Avenida Caramuru fornecia produto em quantidade menor do que indicava uma das bombas. Operação é realizada pelo Dia do Consumidor. Ipem identifica venda irregular de combustível em posto de Ribeirão Preto, SP

Uma força-tarefa montada pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Procon-SP e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autuou, na manhã desta segunda-feira (13), um posto de combustíveis na Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto (SP), por venda irregular do produto.

Segundo o delegado regional do Ipem Luiz Eduardo Galdeano, uma das bombas do estabelecimento fornecia menos combustível ao consumidor do que indicava.

Além disso, uma bomba estava com o lacre rompido e outras duas foram interditadas por vazamento interno, causando risco de explosão.

A operação, intitulada “Lince”, faz parte do Dia do Consumidor, celebrado na quarta-feira (15).

“A gente faz ações para mostrar aos consumidores que o Ipem está ativo, juntamente com outros órgãos de defesa do consumidor, para que ele não tenha nenhuma dor de cabeça ou principalmente prejuízo na sua compra”, diz o delegado regional.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o gerente do estabelecimento disse que vai acatar as orientações e que regularizará as bombas. Segundo informações divulgadas pelo Ipem, em caso de advertência, a multa pode chegar a R$ 1,5 milhão.

Até as 15h25 dessa segunda, a força-tarefa já havia fiscalizado outros dois postos. Em um na Rua Santos Dumont, na Vila Tibério, os fiscais constataram vazamento em duas bombas.

Já em um terceiro, na Avenida Presidente Vargas, não foi encontrada nenhuma irregularidade. De acordo com Galdeano, as fiscalizações devem se estender ao restante da semana.

Bomba de combustível em Ribeirão Preto (SP)

Reprodução/EPTV

Orientações aos motoristas

O chefe do Ipen ressalta que, além dos próprios órgãos, os condutores também devem ficar atentos na hora de abastecer os veículos para se certificarem de que o posto está seguindo as normas.

“Primeiramente, o consumidor tem que descer do carro, acompanhar o serviço do frentista. A bomba tem que partir do zero, tanto na indicação de início, quanto no total a pagar”, orienta.

Em caso de dúvida sobre o abastecimento, o consumidor deve acionar o órgão pelo telefone 0800 013 05 22 ou enviar e-mail a ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

“O Ipem já realiza periodicamente a vistoria nessas bombas, mas conta muito com a população porque, se tiver mais denúncias, mais visitas nós fazemos nesse posto”, pontua Galdeano.

Fiscais encontraram vazamento em duas bombas em posto na Rua Santos Dumont (foto) em Ribeirão Preto (SP)

Luiz Eduardo Galdeano/Ipem

