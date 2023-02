Força-tarefa interdita clínica para dependentes químicos irregular em Nova Odessa

Segundo a prefeitura, pacientes apresentam diversos problemas de saúde e o imóvel tinha vários problemas estruturais. Administração tenta contatar familiares dos internos para buscá-los. A Prefeitura de Nova Odessa (SP) informou que interditou uma clínicas irregular para dependentes químicos, nesta quinta-feira (9).

Segundo a administração, participaram da ação a Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal (GCM) e outros órgãos municipais.

O caso vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). De acordo com o governo municipal, mesmo notificados, os responsáveis não providenciaram a regularização e as adequações necessários no estabelecimento.

“Os internos apresentavam diversos problemas de saúde. O imóvel tinha vários problemas estruturais. O órgão municipal busca contatar os familiares dos internos para buscá-los. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis”, acrescentou a prefeitura, em nota.

Vittorio Rienzo