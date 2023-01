Força-tarefa para apoio durante emergências em empresas de Piracicaba é reativada

Plano de Auxílio Mútuo é integrado por serviços especializados de resgate e auxílio ao trabalhador, hospitais e empresas de grande porte da cidade. Reuniões vão incluir qualificações e simulados. Simulado do Plano de Auxílio Mútuo em Piracicaba

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Piracicaba (SP) anunciou a retomada de uma força-tarefa para atuar em casos de acidentes de trabalho em empresas da cidade. O Plano de Auxílio Mútuo (PAM) é integrado por serviços especializados de resgate e auxílio ao trabalhador, hospitais e empresas de grande porte da cidade e as reuniões vão incluir qualificações e simulados.

O primeiro encontro ocorreu na última quarta-feira (25), na empresa Hyundai Motor Brasil. A intenção é prestar atendimento rápido e adequado a qualquer ocorrência anormal que venha acontecer, sempre sob a coordenação de equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), que são os principais atendentes de ocorrências de urgência e emergência.

As reuniões serão realizadas mensalmente além de simulados e eventos voltados para o treinamento para atuação conjunta em emergências.

Os objetivos principais do PAM são planejamento, conscientização e treinamento, com os seguintes objetivos:

Diminuir o tempo de resposta e minimizar as perdas e danos em qualquer tipo de emergência;

Definir ações rápidas, eficientes e coordenadas para o atendimento dos casos;

Permitir atuação de forma cooperada no atendimento a uma emergência;

Proporcionar aprimoramento técnico, integração, troca de informações entre os participantes;

Auxiliar a brigada de incêndio onde o efetivo é inferior à dimensão de um possível acidente que possa surgir;

Assegurar e viabilizar o cumprimento das normas;

Integrar e otimizar recursos;

Estabelecer contato frequente entre os integrantes do grupo.

Coordenador do grupo, o capitão Fabio Henrique Giovani, comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros de Piracicaba, explica que um dos principais resultados é o aumento de efetivo trabalhando em uma ocorrência.

“O que você faz é ganhar apoio logístico e pessoal nas ocorrências. Se fosse só depender dos bombeiros, Defesa Civil e Samu para atender uma ocorrência, teríamos lá 20 profissionais. E aí você chega com apoio do PAM. Daqui a pouco você vai dobrar esse efetivo para 40, 50 pessoas apoiando”, exemplifica.

Reunião do Plano de Auxílio Mútuo na Hyundai, em Piracicaba

Corpo de Bombeiros

Entre as atividades de qualificação estão instrução de primeiros socorros e combates a princípios de incêndios.

“A gente aproveita essa oportunidade de empresas que vão fazer algum simulado de acidente com pessoas ou um princípio de incêndio em algum tanque de combustível, por exemplo. A gente vai, faz um treinamento junto, já aciona o PAM, vem com os brigadistas, com apoio logístico, com alimentação, água, que seria o que a gente necessitaria em uma ocorrência real”, detalha.

O trabalho também inclui instruções de comando da ocorrência, baseada na coordenação correta das ações, por meio das normas do Sistema de Comando de Incidentes. Os resultados do aprendizado também são aplicados em simulados.

“Os profissionais das empresas que são qualificados são geralmente os brigadistas, pessoal que tem um pouco de conhecimento na área de atendimento a ocorrências pré-hospitalares e ocorrências de incêndio”, acrescenta o capitão. Confira abaixo a lista de integrantes do PAM:

Corpo de Bombeiros

Samu

Defesa Civil

Guarda Municipal

Cerest

Hospital dos Fornecedores de Cana

Unimed

Santa Casa

CJ do Brasil

CNH Industrial

Centro de Tecnologia Canavieira

Hyundai

Usina San Martinho

Arcelormital

Oji Papéis

Raízen

As adesões são voluntárias, sem fins lucrativos e as organizações participantes assinam um Termo de Adesão após concordarem com as regras impostas em estatuto.

Trabalhadores em canteiro de obras

Reprodução/EPTV

Acidentes aumentaram entre 2019 e 2021

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), o número de acidentes graves de trabalho em Piracicaba teve um aumento de 31,7% na comparação entre 2019 e 2021. Foram 511 registros em 2021, enquanto em 2019 ocorreram 388. A elevação tem ocorrido gradualmente no período.

Os acidentes graves são aqueles nos quais há fraturas ou perda de membros do corpo.

Já em relação aos acidentes de trabalho em geral, o aumento foi de 5.785 para 6.635 casos no mesmo período, o que representa alta de 14,7% .

A elevação ocorreu após uma queda de 20,9% entre 2019 e 2020, ano de início da pandemia.

Técnico de segurança do trabalho do Cerest, Alessandro José Nunes da Silva apontou, à época da divulgação dos dados, a migração de uma área para outras, informalidade e maior ritmo de trabalho como fatores que influenciam nas altas dessas estatísticas.

