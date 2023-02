Força Tática da PM apreende mais de 300 pinos com cocaína em São Carlos e prende suspeito de tráfico

Flagrante aconteceu no bairro Cidade Araci I na noite de quinta-feira (9). Força Tática da PM apreende mais de 300 pinos com cocaína em São Carlos

Policiais militares da Força Tática prenderam um homem em São Carlos (SP) por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no bairro Cidade Araci I na noite de quinta-feira (9).

Os policiais apreenderam 337 pinos com cocaína, 58 pedras de crack, 37 porções de maconha, R$ 6, 1 mil, dois aparelhos celulares, uma máquina de cartão e um caderno com anotações do tráfico.

A equipe da PM patrulhava o bairro quando viu o suspeito em um local conhecido como ponto de venda de drogas. O suspeito foi abordado e, após os policiais encontrarem os entorpecentes, ele recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e depois para o Centro de Triagem de São Carlos onde está à disposição da Justiça.

