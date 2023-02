Forças Armadas enviam mais três helicópteros para atuar na crise humanitária Yanomami

As três aeronaves: UH-15 Super Cougar, do HM-4 Jaguar e H-36 Caracal serão usadas no resgate dos indígenas e no transporte de cestas básicas. Operação Escudo Yanomami é reforçada por helicópteros das Forças Armadas

As Forças Armadas enviaram mais três novos helicópteros para atuar na crise de saúde Yanomami. São eles: UH-15 Super Cougar da Marinha do Brasil (MB), do HM-4 Jaguar do Exército Brasileiro (EB) e do H-36 Caracal da Força Aérea Brasileira (FAB). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15).

Anteriormente, as Forças Armadas contavam com apenas dois helicópteros para atuar na crise, disse a Defensoria Pública da União (DPU) em janeiro de 2023. A região Yanomami é remota e o acesso mais rápido é por aeronaves.

De acordo com a FAB, os três helicópteros são utilizadas em operações de ajuda humanitária devido à capacidade de “acessar áreas remotas e de difícil acesso rapidamente, em condições adversas, em qualquer momento do dia ou da noite, até mesmo com mau tempo”.

O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária devido ao avanço do garimpo.

As aeronaves também são usadas para transportar suprimentos, equipes de resgate e ajuda médica para áreas afetadas. Além disso, são úteis para retirar pessoas feridas ou doentes de áreas inacessíveis para o tratamento.

As três aeronaves, segunda a Força Aérea Brasileira, são de “Asas Rotativas” e atuam com capacidade de carga superior a das outras aeronaves já em atuação. Os helicópteros podem transportar em torno de 2,5 toneladas na cabine de carga ou até 3,5 toneladas – o que corresponde mais de 200 cestas básicas – na parte externa, penduradas no gancho de carga.

A cabine das três tem espaço capaz de levar até 28 passageiros ou, ainda, instalar até 11 macas e assentos para uma equipe médica, com quatro pessoas. O interior da aeronave tem as luzes de sinalização para o lançamento de paraquedistas.

A Terra Yanomami, maior reserva indígena do país, está no extremo norte do território brasileiro e é uma região de difícil acesso. Na maioria das comunidades, só é possível chegar de avião. E é por este meio que são feitos os resgates dos pacientes.

Desde que foi declarada a emergência em saúde na região, a Voare, única empresa de aviação que presta o serviço para a Saúde Yanomami, tem feito cada vez mais resgates. A Voare possui apenas um helicóptero.

