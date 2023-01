Forças Armadas têm apenas dois helicópteros para atuar em meio à crise Yanomami, diz DPU

Defensoria Pública da União fala em uma “tragédia sem proporções” casos as demandas não sejam atendidas. Povo Yanomami enfrenta crise sanitária na Saúde. Bebê yanomami de um mês foi resgatado nesta sexta-feira (27)

Caíque Rodrigues/g1 RR

As Forças Armadas têm apenas dois helicópteros para atuar na Terra Indígena Yanomami em meio à crise humanitária e sanitária no território. A informação consta em um ofício da Defensoria Pública da União (DPU) enviado ao ministro da Justiça, Flávio Dino e ministro da Defesa, José Múcio nesta segunda-feira (30). O órgão pediu apoio logístico para atender os indígenas, pois as aeronaves disponibilizadas não são suficientes.

No documento, o órgão relata a insuficiência de aeronaves citando como exemplo a região de Auaris, que está mais desassistida. A DPU define a insuficiência como “absoluta”.

“Percebeu-se a absoluta insuficiência do número de aeronaves disponíveis para a distribuição de alimentos e medicamentos. Enquanto se atendia apenas a região do Surucucu, por exemplo, lideranças das aldeias do Auaris clamavam por socorro imediato sem perspectiva de atendimento por falta de aeronaves”, consta no documento.

O g1 procurou o Ministério da Justiça e o da Defesa, mas até o momento da publicação não obteve resposta.

A Terra Yanomami, maior reserva indígena do país, está no extremo norte do território brasileiro e é uma região de difícil acesso. Na maioria das comunidades, só é possível chegar de avião. E é por este meio que são feitos os resgates dos pacientes.

Desde que foi declarada a emergência em saúde na região, a Voare, única empresa de aviação que presta o serviço para a Saúde Yanomami, tem feito cada vez mais resgates. A Voare possui apenas um helicóptero.

Mais pacientes são resgatados em voos da Terra Yanomami e levados a Boa Vista

A DPU relatou ainda que, em contato com lideranças indígenas e servidores da saúde há um receio de transitar no território Yanomami, diante do histórico de ações violentas e das promessas de represália por parte dos garimpeiros. Também pede um aumento no número de agentes da Força Nacional de Segurança para prestar apoio a essas operações.

“O que a Defensoria Pública da União tem verificado é a necessidade de uma resposta ainda mais efetiva e estruturada, com uma maior mobilização das Forças Armadas para o auxílio logístico a profissionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI). Caso isso não ocorra, estaremos diante de uma tragédia sem proporções”.

Avião usado no resgate em Palimiú, na Terra Indígena Yanomami

Caíque Rodrigues/g1 RR

O órgão pede que:

Seja determinado, de forma imediata, o envio de meios aéreos para distribuição das cestas básicas para a região de Auaris;

Ampliem de forma imediata todo o apoio logístico, inclusive aumentando o número de helicópteros para atendimento no território, aumentando ainda mais o número de profissionais de saúde na região e que atuem de modo articulado com a Sesai e Funai;

Garantam, considerando elevado nível de periculosidade na região, a segurança e integridade dos profissionais da SESAI e da Funai que atuam na Terra Indígena Yanomami bem como dos povos indígenas.

“Diante deste cenário de guerra, para que o Estado brasileiro consiga garantir o direito à existência dos povos indígenas que vivem na Terra Indígena Yanomami (T.I.Y) será fundamental lançar mão de toda a estrutura logística possível, sem qualquer limitação orçamentária”, destaca.

Situação Yanomami

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

Conheça a terra Yanomami

Arte/g1

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a Terra Indígena, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro do território um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da TI foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve em Roraima com Lula, determinou abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na Terra Indígena Yanomami.

Na quarta-feira (25), a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido de Dino e vai tramitar em Roraima. Na sexta, foram feitas diligências na Casai.

