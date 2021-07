forgotten-realms,-il-crossover-che-unisce-i-mondi-di-magic-e-dungeons-and-dragons

La nuova espansione del più celebre gioco di carte del mondo sorprende per novità e funzioni inedite

Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms, la prossima espansione del noto gioco di carte collezionabili Magic the Gathering, sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo a partire dal 23 luglio. Se il lancio di un nuovo set di carte è un evento praticamente bimestrale per Magic, nato nel 1993 ma oggi più giocato che mai, quello che rende eccezionale la pubblicazione di Forgotten Realms è il fatto che si tratti di un’espansione crossover, la prima di sempre. Con una proprietà intellettuale a cui Magic deve tutto.

In principio era Dungeons & Dragons. Un’affermazione che si può applicare a buona parte della cultura nerd come la conosciamo oggi, grazie a un filone felicissimo avviato nel 1974 da un gioco che ha rivoluzionato non solo un settore in perenne crescita ma anche il modo stesso in cui i rapporti interpersonali potevano essere stretti. A subirne il fascino e l’influenza un’infinità di giochi di ruolo, da tavolo, videogiochi e perfino telefilm. In questo stuolo interminabile di nipotini di D&D c’è però un esponente che forse più di tutti, per circostanze e legami, può definirsi discendente d’eccellenza, ed è proprio Magic the Gathering.

Nei primi anni ’90 Richard Garfield è un dottorando in combinatoria, disciplina matematica, presso l’Università della Pennsylvania. Accanito lanciatore di D20, non nasconde ambizioni da game designer al collega Mike Davis, che ha l’intuizione capace di cambiare per sempre il mondo ludico: suggerisce a Garfield di proporre le sue idee alla Wizards of the Coast, neonata azienda nel settore dei giochi da tavolo. La prima proposta è in realtà RoboRally, un gioco con protagonisti automi costretti a districarsi in una fabbrica piena di pericoli. La Wizards apprezza ma in quel momento stava cercando qualcosa di diverso: un gioco da portare in tasca, ideale per riempire i buchi di tempo durante sessioni di gioco e fiere del settore.

A quel punto Garfield, esponente della prima generazione plasmata da Dungeons & Dragons, riprende un vecchio concept ispirato dalle sue lunghe sessioni, Five Magics. Un gioco di carte dove la magia trae origine da cinque aree geografiche ben distinte, popolato da creature familiari a chiunque si sia mai messo a lanciare dadi seduto a un tavolo: goblin, troll, elfi, vampiri e mostri colossali, affiancati da magie potentissime quanto misteriose. In breve tempo Five Magics diventa Magic the Gathering, imponendosi fin dal lancio come un successo inarrestabile. Al punto che nel 1997, in un curioso risvolto del destino, sarà proprio la Wizards of the Coast ad acquistare dalla TSR Hobbies i diritti di Dungeons & Dragons – insieme all’azienda stessa.

Tornando al presente, Forgotten Realms non sarà la prima volta in cui Magic e altre proprietà intellettuali uniranno le forze. Negli anni non sono infatti mancati crossover tramite le cosiddette carte silver border, escluse cioè dai tornei ufficiali e giocabili solo ed esclusivamente in circostanze informali. Riconoscibili grazie al loro bordo argentato, si contrappongono ai classici bordi neri e bianchi. Quello che non ha precedenti è infatti il piccolo grande dettaglio legato al colore che incornicia questa nuova espansione, il nero: per la prima volta carte appartenenti a un’altra proprietà intellettuale saranno giocabili in Standard, il formato per eccellenza di Magic, e da lì a cascata in Modern, Legacy, Commander e tutte le altre varianti supportate direttamente dall’azienda di Seattle. Nonostante questo, l’espansione non sarà comunque considerata parte canonica del cosiddetto Multiverso, l’universo espanso che unisce i mondi di Magic.

Per sua stessa natura Forgotten Realms trabocca di riferimenti e omaggi a Dungeons & Dragon, tramite personaggi come Vecna e Boo, mostri come Tiamat e una moltitudine di abilità che non sono altro che azioni e prompt tipici di una sessione di ruolo. A proposito di prompt, una delle chicche di Forgotten Realms arriva proprio dalle umili terre base, elemento fondamentale del gioco e pertanto il più scarno: per questa espansione, prima volta in assoluto, su ciascuna di esse saranno riportati dei brevi stralci di testo, utilizzabili come spunto da cui far partire una campagna.

Un’altra novità di questa espansione sono i dungeon, una meccanica che come suggerisce il nome riprende la grande premessa di D&D fatta di esplorazione in anfratti pieni di tesori e misteri. Diverse carte in Forgotten Realms permettono infatti di esplorare il dungeon, avanzando cioè di una casella su carte esterne al gioco e guadagnando bonus di vario genere. Altre ancora guadagneranno forza ulteriore al completamento di un’esplorazione.

Un pubblico a cui la Wizards of the Coast sta dedicando negli ultimi anni sempre più attenzione è quello dei collezionisti. Per loro sarà introdotto un nuovo layout per le carte, ispirato ai classici manuali di D&D. Come tutti i cosiddetti bordi in stile vetrina, sarà comunque possibile ottenere versioni regolari delle carte in questione.

Se l’abilità di Forgotten Realms nel rappresentare con efficacia i protagonisti e le atmosfere di D&D risulta impeccabile, altrettanto azzeccato è il livello della forza delle nuove carte, l’aspetto che più interessa i giocatori di Magic. Negli ultimi anni non sono infatti mancate diverse carte costrette a essere bannate, ossia escluse da diversi formati, data la loro forza fuori misura – un problema che ha colpito soprattutto gli utenti di Magic Arena, la popolarissima applicazione dove è possibile giocare anche Standard.

Un altro punto di forza di Forgotten Realms è la fortissima continuità con la cosiddetta brand identity di Magic: se un crossover doveva avvenire in termini ufficiali, poche proprietà intellettuali avevano un’ambientazione e una storia così vicina a quella del gioco di Richard Garfield come Dungeons & Dragons. Qualcosa che non può essere detto di altri crossover avvenuti nella storia recente di Magic, come quello del 2020 col celeberrimo fumetto e serie TV The Walking Dead o quello imminente con Stranger Things: al contrario però di Forgotten Realms il pubblico di questi crossover, riuniti sotto il brand Universes Beyond, è principalmente di collezionisti, evitando il passaggio in Standard.

Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms sarà in vendita a partire dal 23 luglio 2021. Gli eventi di prerelease si terranno dal 16 al 22 luglio 2021.