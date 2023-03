Forlì, show da circo in piazza Saffi, 4.500 presenti

Forlì, 5 marzo 2023 – Grande folla in centro storico per l’evento di festa con artisti circensi in piazza Saffi: per la prima volta il tradizionale corteo dei carri di carnevale è stato sostituito da professionisti italiani e internazionali del circo (anche francesi e tedeschi), insieme per uno spettacolo unico.

A organizzare, era il Comune con Accademia Perduta/Romagna Teatri; direttore artistico Alessandro Serena, nipote di Moira Orfei e produttore di show televisivi. Ad assistere, sono state circa 4.500 persone assiepate ai bordi della piazza. Per un paio d’ore il cuore della città è stato animato da trampolieri, soldatini gioccattolo animati, farfalle giganti e cavalli luminosi che cambiavano colore. Gli spettatori sono stati coinvolti anche con lunghi palloncini poi liberati in cielo (da segnalare qualche problema con la diffusione dell’audio in tutte le parti della piazza).

