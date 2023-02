Leana Alcântara começou a trabalhar na instituição como auxiliar de serviços gerais, em 2012, mesmo ano que voltou a estudar. Hoje, atua em assessoria jurídica e representação processual. Formada aos 60 anos, funcionária de faculdade de Porto Alegre pretende continuar estudando

Formada aos 60 anos, hoje com 63, Leana Alcântara planeja continuar trabalhando e estudando. “Eu me formei em Direito, mas continuo estudando e pretendo continuar”, afirma. A história de Leana foi contada pelo Jornal do Almoço pouco antes da formatura, em dezembro de 2019.

Ela foi aluna de uma faculdade onde trabalha, em Porto Alegre. Leana começou a trabalhar na instituição como auxiliar de serviços gerais, em 2012, mesmo ano que voltou a estudar. “Foi uma experiência única”, lembra sobre a colação de grau. Ela passou ainda pela recepção, secretaria da presidência, para então, depois de formada, passar a integrar setor da área jurídica.

“Foi me dada a oportunidade de trabalhar, passar para o setor que estou hoje, que é de práticas jurídicas, onde a gente faz trabalho de assessoria jurídica e representação processual. É um setor que tem tudo a ver comigo e com a graduação que eu fiz, porque esse era um medo que eu tinha, de fazer uma graduação e deixar na gaveta”, conta.

Durante a pandemia, ela relata que trabalhou em home office, começou o curso de mediação de conflitos familiares e fez uma especialização. Ela entende que atingiu o seu objetivo de forma “parcial”, uma vez que neste momento ainda faz estágio sobre o tema no qual está estudando.

Embora esteja com 63 anos, “beirando os 64”, afirma que vem aproveitando as oportunidades. “Tenho saúde física, mental e espiritual, e por necessidade, eu me vejo apta a trabalhar.”

Ela lembra que a estimativa de vida das pessoas aumentou e muitas, por necessidade, também voltam ao mercado de trabalho depois de aposentados. “Eu faço parte dessa estatística de pessoas acima de 50 trabalhando.” Ela acredita que trabalhar entre os jovens seja um dos motivos para que se sinta bem.

“Trabalhar aqui na faculdade, com jovens, a gente faz uma troca de experiência, e os próprios colaboradores, também têm bastante jovens, a gente acaba fazendo essa troca e eu acho que a empresa tem muito a ganhar com isso”, afirma.

Nos planos, fazer curso preparatório para a OAB. “Através do meu esforço e de oportunidades, estou chegando onde eu quero, atingindo meus objetivos.”

