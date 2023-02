Formanda surda faz discurso em Libras ao colar grau em SC e vídeo viraliza

Celebração em Blumenau também contou com a língua oficial da comunidade surda brasileira durante entrega de diploma. Vídeo de formanda surda discursando em Libras ao colar grau em SC viraliza

Um discurso feito em Libras pela recém-formada em psicologia Liliane Soares, de 23 anos, viralizou nas redes sociais na sexta-feira (3).

Ela foi a primeira estudante surda de psicologia a colar grau pela Universidade Regional de Blumenau(Furb), no Vale do Itajaí, e se comunicou com a plateia, durante a cerimônia, com auxílio de uma intérprete.

“Sinto-me honrada e emocionada neste momento tão importante da minha vida”, expressou Liliane acompanhada de uma intérprete.

O vídeo do momento em que a jovem discursava foi publicado na internet através do perfil oficial da instituição de ensino e repercutiu (assista acima). Além disso, a até então estudante, recebeu o grau em Libras.

Quem entregou o diploma na primeira celebração da história da universidade em que a colação ocorreu na língua oficial da comunidade surda brasileira foi a reitora da universidade, Marcia Sardá Espíndola.

Segundo a educadora, o desejo de incluir a linguagem durante a cerimônia surgiu em ocasião anterior, quando um aluno surdo se formou em direito.

“Quando eu recebi a informação de que havia uma formanda surda no curso de psicologia, de pronto, eu decidi treinar com nossas intérpretes. Foi lindo, emocionante e, daqui para a frente, sempre que eu puder fazer algo para que o estudante se sinta incluído naquele momento, assim eu fare”, disse.

