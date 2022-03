Formazione 4.0, è corsa al credito di imposta: il calcolatore online di Lacerba agevola l’accesso agli sconti

Investire sullo sviluppo delle competenze digitali all’interno della propria impresa recuperando il credito di imposta: negli ultimi 12 mesi è iniziata una vera e propria «corsa al bonus», con volumi di traffico online più che raddoppiati per quanto riguarda la ricerca di informazioni sui benefici fiscali. Ad agevolare l’accesso al credito c’è ora anche un calcolatore che permette agli imprenditori di sapere quanto possono recuperare del loro investimento in base al numero di dipendenti da formare. Il tool è accessibile sul sito di Lacerba – realtà specializzata nell’e-learning design che crea percorsi formativi per pmi e grandi aziende – assieme a tutte le indicazioni per incassare il bonus. La startup è infatti accreditata come ente per la formazione 4.0, e mette a disposizione delle imprese, oltre a un ampio catalogo di corsi online legati alla digitalizzazione, anche una piattaforma digitale personalizzabile con cui creare una vera e propria academy aziendale.

Credito di imposta per la formazione 4.0: come funziona

In base a quanto stabilito dall’ultima legge di bilancio, ancora per tutto il 2022 sarà possibile accedere al bonus formazione 4.0, che consente di ottenere un credito di imposta per le spese sostenute in formazione aziendale nell’ambito dell’innovazione tecnologica e digitale. Tra i temi, big data e analisi dei dati, cloud computing, cybersecurity, realtà aumentata, robotica, internet delle cose e integrazione digitale dei processi aziendali. Una possibilità accolta con favore da numerosi imprenditori, come testimoniano i volumi di traffico online per le ricerche relative alla formazione 4.0, più che raddoppiati – stando a Google Trends – nel corso del 2021.

Per il credito di imposta vengono riconosciute aliquote diverse in base alle dimensioni dell’azienda: fino al 50% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 300 mila euro, 40% per le medie imprese, con un tetto di 250 mila euro, e il 30% per le grandi imprese. Vengono peraltro coperte non solo le spese relative alla formazione, ma anche il costo del personale durante le ore di lezione.

Per accedere al bonus le aziende devono presentare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte, la documentazione contabile che dimostri la corretta applicazione del beneficio, e i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.

Una formazione smart e accessibile

Lacerba gestisce direttamente la rendicontazione dell’attività grazie all’uso della propria piattaforma formativa integrata. «Skillsincloud» è un applicativo digitale – una specie di contenitore – che le aziende possono modellare in una vera e propria academy su misura, popolata dai corsi dei professionisti del mondo digital offerti da Lacerba e dagli eventuali corsi interni portati avanti anche in maniera indipendente dalle imprese clienti.

Oltre a università, istituti tecnici ed enti accreditati dalle regioni o dagli ordini professionali, possono erogare la formazione per l’industria 4.0 anche i soggetti in possesso della certificazione ISO 9001 nel settore EA 37, relativo alla formazione «in materie digitali e di innovazione».

«Tra le aziende la volontà di investire in processi di upskilling e reskilling, con l’avanzare della transizione digitale, era già forte», spiega Michele Di Blasio, Ceo e co-founder di Lacerba. «La possibilità di ottenere un credito di imposta per la formazione rappresenta un forte incentivo, ma le complicazioni logistiche e burocratiche possono scoraggiare molti imprenditori dall’attivare un percorso di formazione. Inoltre non è sempre facile capire quanto si andrebbe a risparmiare a fine anno. Per questo abbiamo cercato di agevolare l’accesso al bonus da un lato creando uno strumento semplice e intuitivo per farsi un’idea del credito recuperabile, dall’altro con una piattaforma di e-learning in grado di erogare esperienze blended con corsi fruibili sia live che on-demand, per ottenere il massimo della flessibilità».

Lacerba

Lacerba è una startup innovativa che crea e progetta corsi di formazione online, per aziende e privati, legati allo sviluppo delle competenze digitali. Dopo essere stata lanciata a Berlino, la startup ha messo radici a Milano. Lacerba offre decine di corsi on demand, ed è specializzata nel design di percorsi formativi customizzati e nello sviluppo di tecnologie con cui facilitare i processi di upskilling e reskilling. Nel corso dell’ultimo anno la startup ha raccolto i frutti di un lungo lavoro di produzione di contenuti «nativi» per l’erogazione online, vedendo raddoppiare il suo fatturato e addirittura triplicare le ore di contenuti visualizzati.

In foto, Michele Di Blasio