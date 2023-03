formazione-nella-pubblica-amministrazione,-firmata-direttiva.-zangrillo:-“si-investe-per-migliorare-le-competenze-del-personale”

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato una direttiva sul tema della formazione per la Pubblica Amministrazione. Questo documento ha l’obiettivo di potenziare le competenze del personale pubblico in modo da affrontare le sfide del momento.

