formula-1,-gp-del-portogallo:-trionfa-luis-hamilton,-ferrari-fuori-dal-podio.-la-nuova-classifica-piloti

Hamilton vince il Gp del Portogallo di Formula 1 davanti a Verstappen e Bottas . La Ferrari chiude in 6ª posizione con Leclerc e in 11ª con Sainz: la nuova classifica piloti

Archiviata la settimana di pausa, torna lo spettacolo della Formula 1. Il pomeriggio delle 4 ruote va in scena all’ Autódromo Internacional do Algarve di Portimao, per il Gp del Portogallo. Una gara in cui in tanti hanno qualcosa da dimostrare, ad iniziare da Valtteri Bottas. Il finlandese, poleman di giornata, ha tutta l’intenzione di far bene in terra lusitana, cercando finalmente di dare una svolta ad una stagione iniziata in maniera tutt’altro che positiva e che rischia di essere l’ultima in Mercedes. Alle sue spalle Lewis Hamilton che ha dovuto rinunciare alla pole numero 100 in carriera e vorrà rifarsi in gara. Terzo posto per un furente Max Verstappen, penalizzato per aver oltrepassato i track limits in qualifica e deciso a trasformare la frustrazione in adrenalina. Ferrari chiama alla rimonta in ottica podio: Sainz parte 5°, Leclerc 8°.

La gara mantiene le attese e regala 66 giri davvero godibili. A vincere è Luis Hamilton su Mercedes, che precede proprio Max Verstappen su RedBull e Valtteri Bottas su Mercedes. Le Ferrari sono rispettivamente 6ª con Leclerc e 11ª con Sainz.

La classifica piloti di Formula 1 dopo il Gp del Portogallo