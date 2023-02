Fornecimento de água em bairros de São Carlos é comprometido por falta de energia elétrica, diz Saae

Problema paralisou Unidade de Captação e Bombeamento do Ribeirão do Feijão, responsável por aproximadamente 35% do abastecimento do município. Falta de energia afeta abastecimento de água em bairros de São Carlos

Pedro França/Agência Senado

O abastecimento de água em alguns bairros de São Carlos (SP) deve ser prejudicado nesta quinta-feira (9) devido a problemas no fornecimento de energia elétrica, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Segundo o Saae, a falta de energia elétrica entre a noite de quarta-feira (8) e a manhã desta quinta provocou a paralisação da Unidade de Captação e Bombeamento do Ribeirão do Feijão, que é responsável por aproximadamente 35% do abastecimento do município.

O Saae ainda completou que até o momento não há previsão para o reestabelecimento da energia no local, sendo que a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual assim que resolvido o problema.

Em caso de dúvidas, moradores devem entrar em contato com o serviço de atendimento da autarquia por meio do telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

Vittorio Rienzo