fornelli-ad-induzione:-i-migliori-del-momento

La cucina è una parte importante della casa in quanto qui si preparano i piatti per il pranzo e la colazione. In cucina non possono mancare i fornelli ad induzione di cui sono a disposizione diversi modelli a ottime offerte da comprare online.

Sono dei tipi di fornelli molto diffusi anche in Italia e permettono di cuocere i piatti senza fuoco e fiamme con un notevole risparmio sui costi. Riconoscere i fornelli ad induzione è facile poiché hanno una presenza molto discreta in cucina, sono minimal e molto gradevoli rispetto ai classici fornelli a gas che si vedono in molte cucine. Oltre al lato estetico, si tratta di fornelli sicuri proprio per il fatto che non abbiano fuoco e fiamme, oltre a essere facili da pulire in quanto hanno una superficie piana.

Permettono un notevole risparmio dal punto di vista energetico, per cui la dispersione del calore è praticamente assente e consentono di cucinare consumando meno. Per funzionare usano un sistema di bobine che è presente sotto il piano in vetroceramica. Le bobine che sono alimentate dall’energia elettrica creano un campo elettromagnetico che si trasferisce sul fondo delle pentole che sono progettate per la cottura a induzione.

Per scegliere i fornelli ad induzione, bisogna considerare una serie di caratteristiche.

Ha bisogno di un impianto elettrico che sia molto potente per poter assolvere questo compito. Un altro fattore da valutare al momento dell’acquisto è la velocità di cottura poiché ogni piano ha varie capacità di riscaldare le pentole. Alcune piastre impiegano 6-8 minuti per scaldare fino a due litri di acqua.

La maggior parte dei fornelli ad induzione è dotata di un dispositivo che blocca l’accensione casuale consentendo un raffreddamento rapido non appena è terminata la cottura. Sono tutte caratteristiche che bisogna valutare per scegliere i fornelli più adatti.

Dal momento che si tratta di un elettrodomestico molto importante per la cucina, bisogna, al momento di quale scegliere, valutare anche i vari modelli di fornelli ad induzione considerando che ce ne sono tantissimi a seconda delle esigenze di ciascuno. Alcuni dei modelli più recenti e all’avanguardia si distinguono per via di un display che permette di monitorare la potenza e anche il consumo durante la cottura degli alimenti.

Ci sono invece alcuni modelli che hanno un piano di alimentazione automatica. I marchi più famosi, come Candy o Bosch, solo per citarne alcune, dispongono di una funzione contro le fuoriuscite che blocca il sistema nel caso in cui l’acqua possa uscire dalla pentola per finire sulla piastra rischiando di rovinarla.

I modelli di fornelli ad induzione tendono anche a caratterizzarsi per dimensioni e struttura varia. Si va da soluzioni compatte ad altre dotate di due piastre che superano anche i 70 cm con a disposizione tre o quattro zone in modo da cucinare più alimenti alla volta. Ovviamente ai fini della scelta e del modello, bisogna considerare anche lo spazio a disposizione e le esigenze.

Ci sono piani di cottura a un solo fuoco, quindi adatti per single, ma anche con vari slot in modo da adattarsi alle esigenze di ciascuno. I migliori modelli sul mercato hanno un display per gestire la qualità della potenza riscaldante e un timer per controllare il tipo di cottura.

