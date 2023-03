Forrozão da Sergipe 2023 lança loja oficial de venda de ingressos; veja como garantir

A festa, que está na 38ª edição e abre os festejos juninos no estado, é realizada pela TV Sergipe, FM Sergipe e g1 Sergipe. Forrozão 2022

Ane Caroline/TV Sergipe

Os ingressos para o Forrozão da Sergipe 2023, que acontece no dia 6 de maio, na área dos Mercados Centrais, em Aracaju, podem ser adquiridos na Loja Oficial Forrozão, inaugurada nesta sexta-feira (24) no Shopping Jardins, na capital.

Além desse, mais oito pontos de venda estão espalhados pela cidade, e pelos municípios de Itabaiana e Lagarto. Outra forma de adquirir o ingresso é através deste link.

As atrações da festa são: Calcinha Preta, Adelmário Coelho, Luan Estilizado, Márcia A Fenomenal, Thiago Aquino, Kevi Jonny, Batista Lima, Cavaleiros do Forró e Fogo na Saia.

Pontos de vendas

Loja Oficial Forrozão da Sergipe (Shopping Jardins)

Cacau Confeitaria (Augusto Franco/Unit)

Auto Peças Macedo (Siqueira Campos)

Real Calçados (Aracaju, Itabaiana, Lagarto)

Vesty Modas (Centro)

Farmácias Edson (18 do Forte)

Bob’s (Shopping Prêmio)

EFS – Esporte Fino Store (Shopping Riomar)

Valores

Arena (meia) – R$ 50

Arena (inteira solidária) – R$ 55

Arena (inteira) – R$ 100

Lounge (meia) – R$ 120

Lounge (inteira solidária) – R$ 130

Lounge (inteira) – R$ 240

O Forrozão da Sergipe está na 38ª edição e é realizado pela TV Sergipe, FM Sergipe e g1 Sergipe.

pappa2200