Forrozão da Sergipe ganha embaixadora; saiba quem é

A festa, que está na 38ª edição e abre os festejos juninos no estado, é realizada pela TV Sergipe, FM Sergipe e g1 Sergipe. Tamile Garcia – embaixadora do Forrozão da Sergipe

A influenciadora digital Tamile Garcia foi escolhida como a embaixadora do Forrozão 2023. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (24), durante o SE1.

Tamile é digital influencer e humorista. Atualmente mora em Sergipe e ficou conhecida após viralizar na internet com vídeos de humor e de danças. Em suas redes sociais, ela fala sobre seu estilo de vida, com humor, dança e dicas de beleza.

Até o dia 06 de maio, quando acontece o Forrozão, Tamile vai divulgar detalhes sobre a festa com seus seguidores.

Nesta sexta, a Loja Oficial do Forrozão foi inaugurada nesta quinta (24) no Shopping Jardins, na capital.

As atrações da festa são: Calcinha Preta, Adelmário Coelho, Luan Estilizado, Márcia A Fenomenal, Thiago Aquino, Kevi Jonny, Batista Lima, Cavaleiros do Forró e Fogo na Saia.

Os ingressos para festa, que acontece na área dos Mercados Centrais, em Aracaju, podem ser adquiridos nos pontos de venda ou na internet.

Pontos de vendas

Loja Oficial Forrozão da Sergipe (Shopping Jardins)

Cacau Confeitaria (Augusto Franco/Unit)

Auto Peças Macedo (Siqueira Campos)

Real Calçados (Aracaju, Itabaiana, Lagarto)

Vesty Modas (Centro)

Farmácias Edson (18 do Forte)

Bob’s (Shopping Prêmio)

EFS – Esporte Fino Store (Shopping Riomar)

Valores

Arena (meia) – R$ 50

Arena (inteira solidária) – R$ 55

Arena (inteira) – R$ 100

Lounge (meia) – R$ 120

Lounge (inteira solidária) – R$ 130

Lounge (inteira) – R$ 240

