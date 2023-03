Forrozão da Sergipe: saiba onde comprar seu ingresso

A festa, que está na 38ª edição e abre os festejos juninos no estado, é realizada pela TV Sergipe, FM Sergipe e g1 Sergipe. Batista Lima foi vocalista da Limão com Mel por 22 anos e está em carreira solo desde 2014

O Forrozão da Sergipe acontece na praça de eventos dos mercados centrais de Aracaju, no dia 6 de maio.

As atrações da festa são: Calcinha Preta, Adelmário Coelho, Luan Estilizado, Márcia A Fenomenal, Thiago Aquino, Kevi Jonny, Batista Lima, Cavaleiros do Forró e Fogo na Saia.

Os ingressos para festa podem ser adquiridos nos pontos de venda ou na internet.

Pontos de vendas

Loja Oficial Forrozão da Sergipe (Shopping Jardins)

Cacau Confeitaria (Augusto Franco/Unit)

Auto Peças Macedo (Siqueira Campos)

Real Calçados (Aracaju, Itabaiana, Lagarto)

Vesty Modas (Centro)

Farmácias Edson (18 do Forte)

Bob’s (Shopping Prêmio)

EFS – Esporte Fino Store (Shopping Riomar)

Valores

Arena (meia) – R$ 50

Arena (inteira solidária) – R$ 55

Arena (inteira) – R$ 100

Lounge (meia) – R$ 120

Lounge (inteira solidária) – R$ 130

Lounge (inteira) – R$ 240

