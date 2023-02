forte-chuva-alaga-avenidas-e-carrega-parte-do-asfalto-em-batatais,-sp

Enxurrada carregou placas do pavimento da Avenida Quatorze de Março na tarde desta quinta-feira (23). Apesar dos transtornos, não houve feridos ou desabrigados, segundo a prefeitura. Chuva forte causa alagamentos em Batatais, SP

Uma forte chuva atingiu Batatais (SP) na tarde desta quinta-feira (23) e causou estragos na região central da cidade.

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e fotos da Avenida Quatorze de Maio tomada pela água. As imagens mostram grandes placas de asfalto soltas próximo a um posto de combustíveis.

Segundo o motorista Reinaldo de Souza Coelho, a chuva durou cerca de 20 minutos, mas o volume intenso em pouco tempo formou uma enxurrada forte capaz de carregar parte da pavimentação.

Enxurrada da chuva em Batatais, SP, carregou parte do asfalto na Avenida Quatorze de Março

Redes Sociais

A dona de casa Janete Pizzo estava a caminho da aula de pilates, quando percebeu que a avenida estava alagada após o córrego que passa pela via transbordar. Com medo da enxurrada, ela voltou para casa.

“Voltei pra casa e mandei mensagem pra fisioterapeuta. Ela me mandou o vídeo [do alagamento], me alertando para quando chover muito igual choveu hoje, não passar por ali. Sempre inunda ali naquele pedaço”, afirma.

Segundo Janete, a água chegou à calçada do estúdio de pilates, mas não chegou a invadir o sobrado.

Outras imagens que circulam nas redes sociais mostram uma caminhonete com ocupantes parada no meio da enxurrada.

Enxurrada causada pela chuva danificou asfalto de avenida em Batatais, SP

Redes Sociais

Balanço da prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Batatais informou que o grande volume de chuva em um curto período de tempo sobrecarregou os sistemas de drenagem da região central.

Houve alagamentos em trechos das avenidas Quatorze de Março, Dr. Oswaldo Scatena e Washington Luís, além de estragos no asfalto no cruzamento com a Rua dos Expedicionários.

Segundo a prefeitura, a Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos já trabalha no local para promover a limpeza e, posteriormente, fará a recuperação emergencial com pavimentação da área.

O trecho foi interditado para o tráfego de veículos, com desvios nas vias paralelas.

A Guarda Civil Municipal (GCM) não registrou solicitações em razão da chuva. Também não houve registro de feridos ou desabrigados até a publicação desta matéria.

A Defesa Civil do município e a GCM ainda percorrem a cidade.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi