forte-chuva-alaga-escola-municipal-de-mogi-das-cruzes

Na manhã desta segunda-feira (13), funcionários tentavam limpar e secar a Escola Municipal Professor Primo Villar, no Distrito de Biritiba Ussu, que estava tomada por água e lama. A Prefeitura afirma que acionou equipes para atender a escola. Temporal deixa escola alagada no Distrito de Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes

O temporal deste domingo (12) alagou a Escola Municipal Professor Primo Villar, no Distrito de Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes. Em um vídeo que circula nas redes sociais, aparece a unidade de ensino cheia de barro. Além disso, as imagens mostram salas com materiais de construção e obras inacabadas (assista acima).

A Prefeitura afirma que acionou equipes para atender a escola e que as obras são para oferecer mais uma sala de aula e atrasaram por causa da chuva (veja detalhes abaixo).

No vídeo, uma funcionária relata que o problema é comum. “Não temos funcionários suficientes para limpar tudo e temos que passar por essa situação toda vez que chove. Os professores trabalham em meio a lama e escombros”, diz.

A mulher denuncia ainda que as obras não estão sendo feitas de forma adequada. ASPA

Em nota enviada para o Diário TV, a Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que acionou as equipes de gestão de operação, alimentação escolar e supervisão de ensino para o atendimento da unidade. Explicou também que a necessidade de mais uma sala foi observada na organização da escola para o ano letivo de 2023, mas devido ao processo de contratação do serviço, a obra, que compreende a construção de uma nova sala e acessibilidade, teve início em dezembro do ano passado.

Ainda de acordo com a administração municipal, devido às chuvas neste início de ano, o prazo foi estendido e as obras estão em andamento, sem prejudicar as atividades dos alunos, que têm tido aulas normalmente.

A Prefeitura ainda reforçou que o quadro de funcionários está completo e que por causa da situação emergencial desta segunda-feira (13), mais funcionários foram recolocados.

Também, um novo auxiliar de apoio administrativo já trabalha na escola, depois da exoneração do servidor que ocupava o cargo.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano