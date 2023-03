forte-chuva-causa-transtornos-em-barra-mansa-e-volta-redonda

Temporal atingiu os municípios na tarde desta sexta-feira. Houve registros de alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Duas famílias ficaram desabrigadas. Chuva alaga ruas de Barra Mansa

A forte chuva que atingiu Barra Mansa (RJ) e Volta Redonda (RJ) na tarde desta sexta-feira (3) causou transtornos aos moradores das duas cidades.

Houve pontos de alagamentos, deslizamentos de terra, destelhamento e quedas de árvores.

Barra Mansa

Barra Mansa registrou pontos de alagamentos e quedas de árvores em diversos pontos da cidade. O volume de chuva registrado foi de 55 milímetros em 1h10 e as rajadas de vento chegaram a 30 km/h.

Segundo a Defesa Civil, dois imóveis desabaram nos bairros Vila Principal e São Francisco. As duas famílias foram abrigadas em casas de parentes.

No bairro Vila Principal, uma mulher sofreu ferimentos leves e foi socorrida para um hospital do município. Não foi informado para qual unidade médica a vítima foi encaminhada.

Ainda de acordo com o órgão, os bairros mais afetados foram: Centro, Ano Bom, Vila Coringa, Vila Principal e Morada da Granja.

Houve registros de cinco quedas de árvores, seis deslizamentos de terra. Por causa do temporal, duas localidades ficaram comprometidas: Via Sérgio Braga e a estrada que liga o município ao distrito de Rialto.

As fortes rajadas de vento também destelharam o terraço de uma residência que atingiu a fiação elétrica no bairro Vila Esperança.

A Defesa Civil informou que a concessionária responsável foi acionada para desligar a energia elétrica e, em seguida, será feita a limpeza no imóvel. Ninguém ficou ferido.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3028-9370.

Volta Redonda

Temporal alaga bairros de Volta Redonda

Já em Volta Redonda, de acordo com a Defesa Civil, quatro ocorrências foram registradas. O volume de chuva acumulado foi de 46 milímetros em menos de 2 horas e as rajadas de ventos chegaram a 78 km/h.

Foram registrados pontos de alagamentos em dois bairros: Açude e Retiro. A água escoou pouco tempo depois. O temporal também provocou a queda de uma árvore no bairro Voldac.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o nível do Rio Paraíba do Sul está 2,24 metros acima do nível normal. Equipes da prefeitura estão em pontos estratégicos do município monitorando às margens do rio.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3339-2064.

