forte-chuva-causa-transtornos-em-barra-mansa-e-volta-redonda

Em Barra Mansa, temporal deixou ruas alagadas e água chegou a entrar em residências. Volta Redonda, por sua vez, registrou uma queda de árvore em cima de três carros estacionados. Chuva alaga rua em Barra Mansa

Uma forte chuva que atingiu Barra Mansa e Volta Redonda (RJ) na tarde desta terça-feira (14) causou transtornos a moradores das duas cidades.

Barra Mansa registrou alagamentos em diversos pontos da cidade, com a água da chuva invadindo algumas residências e bloqueando estradas. Segundo a Defesa Civil, a chuva foi de 35 milímetros em 30 minutos, sendo que eram previstos 50 milímetros durante todo o dia.

Os bairros mais afetados foram Vila Nova, Vila Maria, Vista Alegre e o distrito de Santa Rita de Cássia.

Água da chuva invade residência em Barra Mansa

Já em Volta Redonda, de acordo com o órgão, seis ocorrências foram registradas. A mais grave delas foi uma árvore que caiu em cima de três carros estacionados. Os veículos não estavam ocupados, portanto, não houve feridos.

Não há desalojados e desabrigados em ambas as cidades. Em Volta Redonda, o nível do Rio Paraíba do Sul está 2,52 m acima do nível normal. Barra Mansa, por sua vez, está com todos os rios em nível ideal.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199.

Ruas de Barra Mansa ficam alagadas com chuva forte que atingiu a cidade nesta terça

