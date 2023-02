Forte chuva derruba árvores e atrapalha trânsito em Palmas; veja fotos

Incidente foi no plano diretor sul da capital. Ninguém ficou ferido. Árvores caem e interditam avenida de Palmas

Duas árvores grandes caíram entre as ARSO 111 (antiga 1103 Sul) e ARSO 112 (antiga 1105 Sul), na alameda 35. O acidente foi por volta de 14h30 deste sábado (25). As causas teriam sido a forte chuva e a ventania que atingiram a capital. Ninguém ficou ferido e o trânsito segue tranquilo.

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana Superintendência de Trânsito e Transporte Agentes de Trânsito e Transporte de Palmas (ATTM) fez o isolamento do local. O corpo de bombeiros está na avenida e auxilia na retirada das árvores para liberação da via.

Árvore caída no centro de Palmas

Jesana de Jesus/g1 Tocantins

No centro da capital, outra árvore caiu, também arrancando a raiz. O caso foi próximo ao Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na 302 Sul.

Relembre outros casos

Árvore foi arrancada pela raiz na Praça do Bosque em Palmas

Tamyra Pinheiro/TV Anhanguera

No início desta semana, a forte chuva já tinha deixado estragos na região central de Palmas. Só na Praça do Bosque, pelo menos 10 árvores caíram, também com as raízes expostas. Outras duas árvores atingiram carros nas quadras 212 Sul e 401 Sul.

Nos últimos dias, Tocantins registrou chuvas de até 50 milímetros por hora, com ventos que chegaram a 100 km/h. O estado está classificado como zona de perigo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outros casos na região Sul

Outras quedas de árvores foram registradas na tarde deste sábado (25) em Palmas. Somente na região Sul da capital, o Corpo de Bombeiros recebeu outras quatro ocorrências. No Taquaralto, uma árvore teria caído em cima de um carro. Por sorte, estava vazio e não atingiu nenhuma pessoa. Ainda no Taquaralto, outra árvore teria caído na frente de um supermercado. Os outros casos foram no Aureny III e IV.

Recomendações

O Inmet chama atenção para alguns cuidados com chuvas intensas. Em caso de rajadas de vento, é recomendado que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há o risco de queda de galhos e troncos, além de descargas elétricas. Também se recomenda que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Fora de casa, procure locais onde possa se abrigar, como lojas e outros locais cobertos que podem ser uma opção na hora de se proteger durante uma tempestade. Se estiver dirigindo e perceber que seu carro pode ser levado pela chuva, desligue, saia do veículo e procure um local seguro para se abrigar.

Em caso de desabamento, entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros, pelo 193.

