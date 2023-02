Forte chuva prejudica abastecimento de água em Porto Real

Banco de areia se formou no Rio Paraíba do Sul, próximo à bomba de captação, após o temporal de quarta-feira. Fortes chuvas causam problema em abastecimento de água em Porto Real

Igor Jácome/g1

O temporal que atingiu Porto Real (RJ) na quarta-feira (22) está prejudicando o abastecimento de água na cidade na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a prefeitura, um banco de areia se formou no Rio Paraíba do Sul, próximo à bomba de captação de água, comprometendo o serviço.

A secretaria de Obras está realizando um reparo de maneira emergencial para normalizar o funcionamento da Estação de Tratamento de Água do bairro Freita Soares.

Em caso de falta d’água, os moradores podem pedir caminhão-pipa pelo telefone (24) 3353-1603.

