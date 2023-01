Forte chuva provoca queda de barreira na RJ-145, em Barra do Piraí

Segundo a Prefeitura, interdição foi na altura do bairro Ponte do Andrade. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado. Deslizamento de terra RJ-145, em Barra do Piraí

Jeniffer Marcatto/TV Rio Sul

Um deslizamento de terra interditou um trecho da RJ-145, em Barra do Piraí (RJ), na noite de segunda-feira (23). A estrada liga o município a Valença (RJ).

Segundo a prefeitura, por volta de 7h, o trânsito no local começou a fluir no esquema “pare e siga”. Para os motoristas, a rota alternativa é passar pela BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

Equipes de limpeza seguiam na estrada para a desobstrução total da via na manhã desta terça-feira (24).

Ainda de acordo com o governo municipal, foi decretada situação de emergência na cidade e a Defesa Civil segue em alerta.

Ninguém ficou desabrigado ou desalojado. Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Deslizamento de terra RJ-145, Barra do Piraí

Reprodução/Redes sociais

